O bairro Parque Mariana recebeu nesta quarta, 20, mais uma ação do Projeto “CRAS Mais Perto de Você”, evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH), através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do bairro Novo Horizonte.

O evento contou ainda com o apoio da Associação de Moradores do Bairro. “O objetivo é aproximar o CRAS dos bairros que ficam mais distantes. Assim, uma vez por mês, vamos proporcionar em local mais próximo destas comunidades, as ações que são disponibilizadas diariamente nas sedes dos CRAS”, expressou o prefeito Alexandre Serfiotis.

No local, que acolheu 74 famílias, os moradores receberam os atendimentos oferecidos pelo CRAS e duas rodas de conversas: com o Conselho Tutelar sobre o ‘Estatuto da Criança e do Adolescente’ e com a advogada Francine Pinheiro sobre ‘Direito à pensão alimentícia’. Além disso, pouco mais de 80 crianças participaram das brincadeiras, atividades recreativas e oficinas infantis em comemoração ao Dia das Crianças.

Outro atendimento oferecido no local, foi da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que através do setor de Atenção Básica, realizou a pesagem das crianças por meio do programa Bolsa Família na Saúde e a avaliação do Cartão de Vacinação. Já referente ao Outubro Rosa, a SMS fez a marcação de exames preventivos e a conscientização sobre o câncer de mama.

A secretária de Assistência Social, Valéria Sá, reforçou que nos locais há a presença dos “Técnicos de Assistente Social e Psicóloga, para fazerem a atualização de cadastros no CRAS, a orientação, atualização e cadastramento em Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, entre outras ações”, disse Valéria, que finalizou agradecendo a presença das demais Secretarias e setores.