Furban-VR conclui duas importantes obras no Açude I e Belo Horizonte

O Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) concluiu duas importantes obras para contenção de encosta. As intervenções foram realizadas nos bairros Açude I e Belo Horizonte para garantir a segurança de moradores. As duas juntas somam um investimento de R$ 51.396,70.

No Açude I, o trabalho consistiu na construção de uma contenção para estabilização do talude na Rua 02, altura do nº227, sentido Açude IV. A obra teve duração de 60 dias. Já no Belo Horizonte, a regularização de talude e construção de meio fio foram realizadas na Rua 6-A, na altura do Nº 206. O serviço durou 30 dias.

As construções de encostas e regularização de taludes são importantes, principalmente antes do período de chuvas – que se aproxima com a chegada do verão. A medida garante estabilidade do terreno ou área que conta com um ponto de inclinação. O Furban-VR segue com a construção de muros de contenção. Cinco obras estão em andamento e outra está para iniciar no Belo Horizonte. Fotos: Cedidas pelo Furban-VR