Cerca de 27 mil unidades foram distribuídas através da Farmácia Municipal

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), encerrou na última quarta, 20, a distribuição de mais de 26.520 unidades de fraldas infantis através da Farmácia Municipal. As fraldas, que vieram de uma doação, foram disponibilizadas para atender as necessidades das crianças do município e distribuídas para todos que estivessem cadastrados no sistema de informática da cidade.

De acordo com a direção da Farmácia, a unidade distribuiu as fraldas infantis entre os dias 6 a 20 de outubro, sendo elas de dois tamanhos: EG, que são para crianças de 10 a 12 kg e tamanho XG, que foram para as que pesam um pouco mais de 12kg. “A fralda é um item indispensável durante o desenvolvimento das crianças, e no total, foram atendidas 192 famílias com uma média de 144 fraldas”, destacou a gerente de Farmácia, Keila Egalon

Para o prefeito Alexandre Serfiotis, mesmo com o encerramento da distribuição, é muito importante que as famílias façam o cadastramento no sistema de informática da unidade. Para isso devem seguir as recomendações: ser moradores de Porto Real e cadastrar-se em uma das USFs próximo a sua residência tendo em mãos o documento de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão SUS.

A Farmácia Municipal atende de segunda a sexta, das 8h às 17h, e está localizada à Av. Fernando Bernardelli, 1219, Centro – acoplada a sede da Secretaria Municipal de Saúde. Mais informações pelos telefones: (24) 3353-4899 ou 3353-4907.