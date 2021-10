Unidade Básica de Saúde do Caieiras passa por reforma geral

Revitalização beneficia quase 3,5 mil pessoas de quatro bairros de Volta Redonda

Moradores dos bairros Caieiras, Cailândia, Brasilândia e Nova Primavera receberam, na tarde desta quinta-feira, dia 21, as obras de revitalização da Unidade Básica de Saúde Dr. Wilson Lemos Machado, na Avenida Imprensa, no Caieiras. A reforma incluiu reparos no telhado, pintura geral, tratamento paisagístico e manutenção no mobiliário, incluindo estofamento nas longarinas e cadeiras.

A UBS Caieiras foi a segunda, de oito unidades, que serão entregues à população de Volta Redonda, totalmente revitalizadas, até o final do ano. O objetivo é proporcionar um ambiente confortável para atender melhor à comunidade e funcionários que atuam na unidade. Na próxima quinta-feira, dia 28, os moradores do bairro Siderlândia serão beneficiados.

A secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha, ressaltou a importância da Atenção Primária à Saúde. “É na unidade básica que se trabalha a prevenção e o cuidado com a saúde. É esta equipe que está perto da comunidade e conhece suas reais necessidades. São estes profissionais os responsáveis pelo acolhimento, por orientar as pessoas sobre como caminhar dentro do serviço público de saúde”, afirmou, acrescentando que o ambiente acolhedor, bonito, confortável é um passo importante para a entrega de bons serviços à população.

Conceição ainda anunciou uma novidade durante a entrega da reforma da unidade. “A empresa vencedora da licitação para executar o trabalho de limpeza, capina e lavagem de caixas d’água em todas as unidades da rede começa a atuar amanhã. Agora, cabe à gerência da unidade e à comunidade ajudar na fiscalização do serviço”, contou, acrescentando que esta contratação vai gerar cerca de 250 empregos no município.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, também participou da cerimônia e afirmou que a revitalização das unidades de saúde faz parte da reestruturação de todos os serviços da Prefeitura de Volta Redonda. “Pegamos uma cidade sucateada e estamos trabalhando na recuperação. Entre os 27 CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) que reabrimos, por exemplo, um é o do Caieiras, que voltou a atender a comunidade no último mês”, citou.

Munir lembrou que a Smac é responsável pela revitalização destas oito unidades de saúde que serão entregues até o fim do ano. “A parceria entre as secretarias é fundamental neste momento de retomada dos serviços públicos em Volta Redonda”, disse.

Ilaete da Conceição Fazenda da Silva é moradora do bairro Caieiras e faz parte da Pastoral da Saúde da Igreja Católica. Ela participou do evento e disse estar feliz com a revitalização do espaço. “Sou usuária da unidade, tomei todas as minhas vacinas contra Covid-19 aqui. A reforma é boa para a comunidade, mas, principalmente, para os funcionários que atuam de forma competente e atenciosa”, falou.

Também participaram da entrega da revitalização a diretora da Atenção em Saúde, Albanéa Travisan, e a coordenadora do Distrito 4, Jaqueline Cristina de Souza Batista, da Secretaria de Saúde, e toda equipe da UBS Caieiras, além do vereador Edson Quinto.

A UNIDADE – A Unidade Básica de Saúde Dr. Wilson Lemos Machado atende quase 3,5 mil pessoas de quatro bairros de Volta Redonda e conta com enfermeiro, médico generalista, médico ginecologista e obstetra, técnico de enfermagem, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais e recepcionista. A estrutura tem três consultórios; salas de vacina, de curativo, de procedimento e da gerência; almoxarifado; expurgo; depósito de material de limpeza; banheiros para usuários e funcionários; farmácia e recepção. Secom/PMVR com fotos de divulgação