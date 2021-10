Prefeitura de Volta Redonda alerta para faltas em consultas médicas

Absenteísmo para as setes especialidades médicas mais procuradas chega a 21%

Um levantamento realizado pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), detectou altos índices de absenteísmo em praticamente todas as consultas com especialistas, o que prejudica outros pacientes que estão em filas de espera pelo mesmo serviço.

De acordo com o levantamento, nos últimos dois meses a média de percentual de faltas ficou em torno de 21% somando sete especialidades que estão sendo disponibilizadas para a população: nefrologia, cardiologia, nutrição, ortopedia, hematologia, gastroenterologia e oftalmologia.

O índice maior de falta é de consultas para nefrologia, que está girando em torno de 25%. Logo em seguida, cardiologia com 24% das abstenções, atendimento de nutricionistas com 23%, ortopedia com 22%, hematologia com 20% e gastroenterologia e oftalmologia com 17% cada.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, enfatiza junto aos usuários do SUS a importância do comparecimento aos procedimentos agendados.

“As consultas e exames são programados para atender a população e, quando não utilizadas as marcações, tiram a oportunidade de outros cidadãos”, disse a secretária.

Exames de mamografia

Essa semana a Prefeitura de Volta Redonda divulgou também ausências injustificadas para exames de mamografia agendados pelas unidades de saúde do município.

Das 904 mamografias agendadas nas unidades de saúde no período de 20/09 a 15/10, apenas 467 foram realizadas, o que corresponde a 51% de abstenção pelo não comparecimento das usuárias. Na Policlínica da Mulher não é diferente. Das 597 mamografias marcadas no mesmo período, somente 277 foram realizadas, apresentando 46% de falta.