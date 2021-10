Prefeitura de Volta Redonda cria link para consulta do Supera Rio

Mais de 500 beneficiários ainda não retiram seu cartão para receber o benefício; cadastro pode ser feito na sede da SMAC

Em Volta Redonda, as pessoas inscritas no Programa Estadual SuperaRJ ganharam um espaço para consultar a situação do seu benefício. Um link no site oficial da prefeitura irá permitir que os usuários consultem se o seu cartão já está disponível. Para isso, basta acessar o endereço eletrônico: https://new.voltaredonda.rj.gov.br/consulta-cartao-superarj

De acordo com um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), 518 beneficiários do programa ainda não pegaram os seus cartões que já estão disponíveis na secretaria.

Até agora 1.131 pessoas foram beneficiadas com o SuperaRJ em Volta Redonda. Desse total, 613 já receberam os seus cartões e benefícios. Para retirar o cartão, é preciso apresentar documento de identificação com foto e CPF. O cartão só poderá ser entregue ao usuário, exceto nos casos com procuração. Para isso, basta comparecer a sede da SMAC, de terça a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

O programa

O SuperaRJ é um programa de auxílio financeiro oferecido pelo Governo do Estado para ajudar a superar as dificuldades da pandemia da Covid-19. O programa contempla cada pessoa selecionada com um auxílio mensal de R$ 200,00, podendo ser acrescido o valor de R$ 50 por filho, sendo limitado a dois filhos por família, chegando a um total de R$ 300,00.

Segundo a subsecretária de Assistência Social e coordenadora do SuperaRJ no município, Carla Duarte, a seleção das famílias contempladas é feita pelo Governo Estadual.

“Fizemos uma parceria com o Governo do Estado e ficamos responsáveis pela distribuição desses cartões e de esclarecer todas as dúvidas dos beneficiários. A iniciativa de criar esse link vai facilitar muito, pois as pessoas vão poder verificar a situação do seu benefício pela internet”, disse Carla Duarte.

Para os usuários que não têm acesso à internet em casa, basta procurar um Centro de Referência em Assistência Social (Cras), mais perto da sua residência.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, reforçou que a administração municipal disponibilizou esse sistema pela internet para dar agilidade na entrega dos cartões, além de permitir a transparência para o processo.

“A consulta é bem simples e rápida, mas caso a pessoa tenha alguma dificuldade basta ir a uma unidade do Cras. Além de tirar as dúvidas sobre o SuperarRJ, elas poderão conhecer todos os serviços disponibilizados para a comunidade como as oficinas, que auxiliam as pessoas a se capacitarem e qualificarem para voltar ao mercado de trabalho”, comentou Munir.

A assessora técnica da Casa Civil no Programa SuperaRJ, Andréia Baptista, elogiou a iniciativa da administração municipal.

“Qualquer ferramenta que facilite essa nossa parceira, e que possibilite a prefeitura atuar mais e melhor na busca ativa dos beneficiários, para nós é maravilhoso. A criação desse link vai causar um impacto positivo na busca ativa desses usuários’, falou a assessora.