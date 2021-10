Audiência pública e Projeto de Lei sugeridos pelo parlamentar foram destaques no programa Cidade 360º da rádio 96FM de Bauru, em São Paulo

As ações de enfrentamento às práticas de algumas instituições financeiras de aliciar e enganar idosos com oferecimento de empréstimos propostas pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado deram ao assunto maior atenção. Tanto que o parlamentar foi convidado para participar do programa Cidade 360º, da rádio 96FM, em Bauru, cidade paulista. A conversa aconteceu hoje (22/10), pela manhã, com os apresentadores do programa, Reinaldo Cafeo e Ricardo Bizarra

– Esse é um assunto que atinge aos idosos de todos os lugares. Perceber que as ações propostas na Câmara fizeram o assunto ganhar destaque em outros estados é motivo de comemoração. Precisamos defender nossos idosos e uma ferramenta para isso é a orientação, além, claro de leis para punir quem engana e se aproveita das pessoas com empréstimos fraudulentos – explicou o parlamentar.

Outro assunto abordado na conversa foi sobre o disciplinamento e tratativas para deixar as transações financeiras, como o Pix, mais seguras para as pessoas utilizarem o sistema.

– Entendemos o Pix como algo bom para as pessoas, mas não podíamos deixar que bandidos se aproveitassem da situação para lesar e colocar em risco o cidadão de bem. Com a audiência pública que realizei na Câmara, trouxemos esse assunto para a pauta e pouco tempo depois o Banco Central adotou medidas para dar mais segurança aos usuários – comemorou o deputado. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa