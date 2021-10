A prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará durante o sábado, 23, uma campanha de antecipação da Vacinação da 2ª Dose contra a Covid-19.

A ação será realizada na Central de Vacinas, acoplada ao Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, das 8h às 17h, e será voltada para as pessoas com idade igual ou superior a 24 anos. “Esse será um grande mutirão, onde esperamos que um número elevado de pessoas compareçam e assim sejam imunizadas”, analisou o prefeito Alexandre Serfiotis.

Lembrando que para o recebimento da vacina é necessário levar: RG e CPF, comprovante de residência, Cartão do SUS e Cartão de Vacinação. “Durante a campanha, faremos o atendimento às pessoas com cuja a data de aplicação no cartão esteja até 19 de novembro”, explica a secretária de Saúde, Verônica Machado.