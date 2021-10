Mostra pode ser visitada de 24 a 31 de outubro; ação visa conscientizar mulheres para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama

O Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, recebe de 24 a 31 de outubro o projeto “Mulheres Incríveis, Outubro Rosa”, que inclui exposição de fotografias e um livro da fotógrafa Fabíola Ito, especialista em retratos femininos, a funcionária pública Kátia Teobaldo é a coordenadora da iniciativa.

A exposição “Mulheres Incríveis” reúne fotografias de mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama e pela mastectomia, a atividade faz parte da campanha “Primavera Rosa” da Prefeitura de Volta Redonda, que alerta para os cuidados com a saúde da mulher. O horário de visita é de 08h às 17h.

Dessa vez, o público poderá acessar o interior do espaço das artes para conferir de perto as fotografias. Obedecendo aos protocolos de prevenção à Covid-19, o uso de máscara é obrigatório durante toda a permanência no espaço, além disso, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), responsável pela galeria, disponibilizará na entrada totem com álcool (70%) para higienização das mãos.

O objetivo do projeto é criar uma mensagem de otimismo e superação, conscientizando a população a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

O projeto ‘Mulheres Incríveis’

Cerca de 100 mulheres com histórico de câncer de mama já posaram para as lentes da fotógrafa Fabíola Ito, desde 2018, primeiro ano da exposição. Também em 2028, Fabíola escreveu um livro com o relato das retratadas sobre o período de tratamento, de aceitação e superação da doença. Agora, o livro será reeditado com novos depoimentos e lançado na Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) de 2022.