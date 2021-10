Homem sem carteira e embriagado sofre acidente na Dutra, em Porto Real

Um homem, de 38 anos, conduzindo um veículo VW Gol, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), perdeu o controle de seu veículo, saiu da pista e desceu uma ribanceira no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente foi ocorreu por volta das 9h40min, deste sábado, no retorno de Bulhões. O veículo parou em um pasto. O condutor foi socorrido com ferimentos no rosto pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o Hospital de Porto Real.

No hospital os agentes constataram que o condutor não possuía a CNH. Ao realizar o teste etílico (bafômetro) foi constatado o estado de embriaguez ao volante e o homem recebeu voz de prisão. A ocorrência foi feita na Delegacia de Polícia, de Porto Real. A delegada arbitrou fiança de R$ 2 mil. Além dos crimes de trânsito, foram constatadas infrações de trânsito e aplicadas as devidas multas que somadas passam dos R$3 mil. O veículo foi removido ao pátio por estar com licenciamento vencido desde 2016.