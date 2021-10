Marginais invadem casa e mata mulher, em Ipiabas (BP)

Laura Maria da Conceição de Souza, de 27 anos, foi assassinada a tiros, no final da madrugada deste sábado (23), por dois homens que invadiram sua residência, na Rua Alberto Barroso, no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí. O namorado dela se encontrava na residência, mas não foi ferido. Segundo foi apurado por policiais militares, a mulher foi arrastada da cama do quarto onde se encontrava para a sala, onde foi executada.

Laura tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Em julho deste ano, ela teve a casa invadida pela primeira vez. Na ocasião seu cachorro foi morto também a tiros. Esta semana, ela teria sido mantida em cárcere privado por mais de 12 horas, informação que está sendo apurada pela delegacia de polícia de Barra do Piraí.

No dia 19 do mês passado, quando se encontrava no regime semiaberto, ela foi presa pela Polícia Militar após uma munição calibre 38 ser encontrada em sua casa. O flagrante foi confirmado na delegacia de polícia de Barra do Piraí por porte ilegal de arma de fogo, conforme o previsto no Estatuto do Desarmamento. Na ocasião, a PM constatou que ela tinha violado a tornozeleira eletrônica que deveria estar usando. Ela foi solta mediante pagamento de fiança.

Neste sábado, outras duas mulheres foram assassinadas em cidades da região. Em Engenheiro Paulo de Frontin, Cíntia Pardal Pereira, de 31 anos, foi morta a facadas pelo cunhado, de 25, que ainda feriu gravemente a própria mulher, Karina Pardal Pereira, de 29. Em Angra dos Reis, Katy Cristine Ferreira da Silva, de 34 anos, foi morta a tiros por um homem no bairro Japuíba. (Foto: Reprodução Facebook)