Na tarde deste sábado (24/10), o Barra Mansa Futebol Clube entrou em campo para mais um desafio e venceu o Queimados por 2 a 0 em partida realizada pela sétima rodada do Campeonato Carioca (Série B2). Atuando no Estádio Leão do Sul, o clube barra-mansense venceu com gols de Vinicius e Ramon.

Aos 38 segundos de jogo, o Barra Mansa chegou bem pela direita quando Robert cruzou e Kaike chutou forte para defesa do goleiro, que defendeu e entregou nos pés de Vinicius, que aproveitou para fazer 1 a 0. Aos 7, falta cobrada pela direita, Kaike desviou e o zagueiro Ramon chutou para ampliar: 2 a 0. O Queimados passou a pressionar mais, porém sem muita objetividade. Aos 40, o Queimados quase marcou em bela cobrança de falta que passou perto pelo ângulo esquerdo do goleiro Marcelo.

No segundo tempo, o Queimados continuou pressionando e o Barra Mansa sem muita mobilidade pelo meio de campo. Aos 28, o Diguinho quase marcou para o Queimados num cabeceio que passou perto do gol barra-mansense. Aos 42, o atacante do Queimados chutou forte e o goleiro Marcelo fez bela defesa espalmando para escanteio.

O Barra Mansa volta a campo na próxima quinta-feira (28/10), às 15h, para enfrentar o Mageense no Estádio do Marrentão, em Xerém, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

24/10/2021 | Barra Mansa 2×0 Queimados

Campeonato Carioca (Série B2) | Estádio Leão do Sul | Árbitro: Renato de Souza Andrade | Gols: Vinicius e Ramon | Barra Mansa: Marcelo; Robert (João Rodrigues), Edivan, Ramon e Anderson; Fabinho (Zaqueo), Yago (Luquinha) e Elber; Thiaguinho, Vinicius (Leone) e Kaike (Jefinho). Téc. Samarone Oliveira. | Queimados: Juninho; Igor, Hugo (Nikolas), Carlos e Wellington (Guilherme); João, Vitor e Edil; Iury, Cris (Welbert) e Diguinho. Téc. André Luiz Silva.

# Classificação atualizada:

1º. Paduano e Barra da Tijuca (com 14 pontos); 3º. Araruama (13); 4º. Búzios (11); 5º. Campos (10); 6º. Tigres do Brasil (9); 7º. Bonsucesso, Ceres e Mageense (8); 10º. Barra Mansa (7); 11º. Casimiro de Abreu (3); 12º. Queimados (1).

# Demais resultados da 7ª rodada:

Casimiro de Abreu 0x3 Mageense (Casimiro suspenso); Búzios 1×1 Araruama; Campos 0x1 Ceres; Barra da Tijuca x Paduano (25/10); Bonsucesso x Tigres do Brasil (25/10).

Ramon marca o segundo gol do Barra Mansa – Foto: Rapha Torres