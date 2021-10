O Barra Mansa Futebol Clube jogará neste domingo (24/10), às 15h, no Estádio Leão do Sul, contra a equipe do Queimados, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca (Série B2). O time barra-mansense vem de derrota de 1 a 0 diante do Araruama, enquanto que o Queimados perdeu para o Casimiro de Abreu por 1 a 0.

Transmissão: As rádios Destaque Popular, Jovem Carioca, Acesa FM e Passa 20 FM farão a transmissão em cadeia da partida. Com narração de José Roberto Mendonça, comentários de Nem e reportagem de Cleyton Santos.

# Provável escalação:

O técnico Samarone Oliveira fará a sua estreia e divulgará a equipe titular do Barra Mansa minutos antes do início da partida, mas uma possível escalação para esse jogo seria: Marcelo; Robert, Edivan, Ramon e Anderson; Fabinho, Yago (Jeferson) e Elber; Thiaguinho, Vinicius e Kaike (Luquinha).

Jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Robert, Edivan, Lukão, Elber, Vinicius Santos, Thiaguinho, Diego Alan e Milho.

Desfalques: Matheus Pelé (lesionado); Diego Alan, Lukão, Paulo Germano e Pepê (motivo não esclarecido); Índio, Carlos Gabriel e Roger (cedidos à equipe sub 20); Vianna, Lima e Nathan (não regularizados).

# Arbitragem:

Árbitro: Renato de Souza Andrade

Árbitros assistentes: Luis Henrique Feitosa Pereira e Flávio Manoel da Silva

# Classificação atualizada:

1º. Paduano e Barra da Tijuca (com 14 pontos); 3º. Araruama (12); 4º. Búzios e Campos (10); 5º. Tigres do Brasil (9); 6º. Araruama (6); 7º. Bonsucesso (8); 8º. Ceres e Mageense (5); 10º. Barra Mansa (4); 11º. Casimiro de Abreu (3); 12º. Queimados (1).

# Demais jogos da 7ª rodada:

Casimiro de Abreu x Mageense (Casimiro suspenso); Búzios x Araruama; Campos x Ceres; Barra da Tijuca x Paduano (25/10); Bonsucesso x Tigres do Brasil (25/10).

# Artilharia do Barra Mansa:

Vinicius Santos e Thiaguinho (2 gols).

# Assistências para gols:

Elber e Fabinho (1).

# Cartões amarelos:

Edivan, Lukão, Vinicius Santos, Elber, Robert, Thiaguinho, Diego Alan e Milho (2 cartões); Robert, Elber, Kaike, Índio, Anderson, Igor Lyra, Zaqueu e Carlos Gabriel (1).

# Confira o elenco de 2021 do Barra Mansa FC

Por Diogo de Oliveira Paula

