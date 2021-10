Educação avança na capacitação dos profissionais em Volta Redonda

Secretaria municipal vai realizar webinário para segmentos dos ensinos Funamental e Médio

Em continuidade à série de capacitações com os profissionais da Educação, a Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda, por meio de seu Departamento Pedagógico, realizará no próximo dia 27 de outubro, o I Webinário Municipal “Ressignificando Práticas”, voltado para os segmentos de Educação Fundamental (anos finais) e Ensino Médio. O evento será transmitido de forma online e terá o tema ‘Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante’.

Em setembro, a secretaria de Educação realizou o webinário com as equipes do EJA (Educação de Jovens e Adultos) e agora segue com as capacitações para atender, além dos profissionais dos ensinos Fundamental e Médio, pais, responsáveis, comunidade, profissionais da educação de outros municípios e outros interessados.

“A educação pública está passando por transformações e acreditamos na necessidade de demonstrar aos professores a importância de cada um no processo educativo. Ele é o elemento que integra o saber científico e as várias vivências presentes no espaço escolar”, explicou a secretária municipal de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves, a Tetê.

De acordo com o Departamento Pedagógico da secretaria, o encontro tem o objetivo de promover reflexão sobre a relevância do papel desempenhado pelos docentes, e da presença da escola na trajetória de vida e formação dos alunos.

Os profissionais convidados são especialistas em diversas áreas do conhecimento humano, interligadas a temas educacionais, e desenvolverão atividades práticas, lúdicas, artísticas e reflexivas.

O evento será transmitido pelo You tube pela manhã (9h às 11h30) e à tarde (14h às 17h30), através do link www.youtube.com/c/CanaldoProfessorSME. Confira a programação:

9h – Abertura oficial – Autoridades

9h15 – “Qualidade de Vida e Trabalho” – Prof. Weyller Zeil Santanna – ginástica laboral.

9h30 – “No circo da vida… O professor é o espetáculo!” – Stael de Oliveira.

10h – “Saúde mental do professor em tempos de pandemia: um diálogo sobre possibilidades” – Mestra Rebeca Viana.

10h40 – “Professor Digital: Os desafios da docência pós-pandemia” – Prof. Dr. Antônio Carlos da Silva.

11h20 – Encerramento parte da manhã – “Maria Sol e Victor Oliveira- Voz e violão”.

14h– Reabertura.

14h15 – “Qualidade de Vida e Trabalho” – Prof. Weyller Zeil Santanna.

14h30 – “No circo da vida… O professor é o espetáculo!” – Stael de Oliveira.

16h – “A aula como práxis de emancipação” – Profª. Dr. Alexandre Batista da Silva.

16h – “Senta e Pensa!” – Profª. Mônica Aparecida de Oliveira Bedê.

16h20 – “Paulo Freire e a atualidade pedagógica” – Prof. Maycow Corrêa Guimarães Dias.

17h – Encerramento – “Maria Sol e Victor Oliveira- Voz e violão”.

Secom/PMVR.