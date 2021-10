Um homem de 27 levou dois tiros na perna, no início da madrugada deste domingo (24), segundo ele depois de discutir com um jovem na Avenida Orlando Brandão, no Ano Bom, em Barra Mansa. A vítima estava junto com sua companheira, de 25 anos, que, na delegacia de polícia, reconheceu por fotos e pelo apelido, o suposto autor dos disparos. No entanto, um jovem como mesmo apelido havia sido preso na tarde anterior, na Boa Vista I, em Barra Mansa. Contra o acusado, havia um mandado de prisão em aberto.

Os policiais militares que fizeram a ocorrência foram informados sobre disparos de arma de fogo no Ano Bom, mas, quando chegaram ao local, a vítima já tinha sido socorrida na Santa Casa de Misericórdia. No hospital, o ferido contou sobre a discussão, dizendo ter sido baleado quando entrava em seu carro. O caso foi registrado como lesão corporal.