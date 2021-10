Novo mutirão de cirurgias atende mais de 20 pessoas em Porto Real

Com início na quinta, 21, e continuidade nesta sexta, 22 de outubro, O Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis de Porto Real (HGMSFA), recebeu um novo mutirão de cirurgias eletivas, promovido através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Segundo o diretor administrativo do HGMSFA, Fábio Silva, por meio da ação a SMS preparou o atendimento a 21 pacientes, que passaram por procedimentos divididos entre: Histeroscopia cirúrgica c/ ressectoscópio; Histeroscopia (diagnóstica); Histeroscopia total; Hernioplastia inguinal; Hernioplastia umbilical e reparação de outras hernias.

Segundo o prefeito Alexandre Serfiotis, destaca que desde quando foi retomado no final de agosto, o mutirão já atendeu cerca de 80 pacientes. “Este é um trabalho integrado e que só é possível através do empenho e qualidade técnica dos nossos profissionais de saúde. Quero ainda reforçar a utilização do Centro de Diagnóstico e Tratamento Henrique Sabadini Filho, que fica acoplado ao Hospital, e também já recebeu procedimentos cirúrgicos”, analisou o prefeito.