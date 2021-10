A Polícia Militar prendeu, na tarde do sábado (23), em Barra Mansa, um jovem de 20 anos, contra o qual havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. A prisão foi feita na Santa Casa de Misericórdia, onde ele e outro rapaz, de 23 anos, foram socorridos pelos bombeiros depois de sofrerem um acidente de moto no bairro Santa Rita da Dutra.

Inicialmente, os policiais seguiram para a Rua Bom Jesus, no bairro Boa Vista I – vizinho à Santa Rita da Dutra –, a fim de apurar uma ameaça de morte sofrida por um homem de 41 anos, feita pelos dois suspeitos, que ainda danificaram o carro da vítima. O jovem que estava com o mandado em aberto é suspeito de envolvimento em homicídios e de ser o chefe do tráfico no bairro.

Os suspeitos foram encontrados no bairro Santa Rita da Dutra quando eram atendidos pelos bombeiros. Ambos foram levados para a Santa Casa e, enquanto eram atendidos, foi constatada a existência da ordem de prisão contra um deles. O fato foi comunicado na delegacia de polícia, onde o mandado foi cumprido, com o procurado sendo mantido sob custódia na Santa Casa.

O suspeito preso chegou a ser apontado como suposto autor de dois disparos que, na madrugada de domingo (24), feriram um homem de 27 anos, no bairro Ano Bom. Como estava preso, a suspeita é que a companheira da vítima, que fez o reconhecimento, tenha se enganado. Foco Regional