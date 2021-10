A Prefeitura Municipal de Quatis, através da Secretaria Municipal de Cultura, promoveu na última sexta-feira, 22 de outubro, o Recital de Clarinete e Piano Virtual com o clarinetista David Jackson. O evento aconteceu na Estação Cultural, às 18 horas, e contou com um repertório de compositores como, Mozart, Piazzolla, Weber, Osvaldo Lacerda e Villa Lobos.

David Jackson é clarinetista e iniciou seus estudos na Corporação Musical Nossa Senhora do Rosário, em Quatis, no ano de 1997. Aos 18 anos, foi músico na Banda Sinfônica da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. Em 2011, David foi aprovado em 1º lugar em concurso para a vaga de clarineta e se tornou o cabo músico e 1º clarinetista da Banda Sinfônica da Academia Militar das Agulhas Negras, onde permaneceu até 2017, indo para a reserva do Exército como 3º Sargento.

Atualmente, David é universitário, na classe de clarinetes do professor Doutor Fernando Silveira, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, onde atua na orquestra e na banda sinfônica da instituição. O clarinete também possui uma bolsa de estudos em um curso de férias, que será realizado em julho de 2023, na La Verne University, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Estavam presentes o prefeito municipal, Aluísio d’Elias, os Secretários Municipais, Lucas Santos da Silva, Davi Ferreira, Caroline Teixeira Lopes e toda equipe organizadora do evento: o Secretário de Cultura e Turismo, Leandro Sant Anna, o Diretor de Cultura, Zé Roberto Magroni e toda a equipe da secretaria. O evento foi realizado respeitando as medidas restritivas de proteção contra a COVID-19.

“Parabéns pelo grande músico que se tornou, vamos sempre valorizar e incentivar os artistas do nosso município! A Estação Cultural é um espaço destinado aos artistas e fazedores de cultura de Quatis.” – Concluiu o prefeito Aluísio, que parabenizou e agradeceu o músico David Jackson.