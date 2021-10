Evento acontecerá na Arena Esportiva e é destinado a crianças e jovens de 8 a 17 anos

Os interessados em participar da terceira edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa, que acontecerá no dia 4 de dezembro na Arena Esportiva, bairro Voldac, em Volta Redonda, podem se inscrever até o dia 12 de novembro. O festival é destinado a cerca de 100 crianças e jovens de 8 a 17 anos e tem o objetivo de promover a experimentação esportiva.

As inscrições podem ser feitas através do formulário disponível no link https://forms.gle/2XvobC9oznfSVDCe8. De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), a prioridade das inscrições é para crianças e jovens com um dos quatro tipos de deficiência que poderão participar: física, visual, auditiva ou intelectual.

Evento

Volta Redonda está entre as quatro cidades do estado do Rio, e entre as 70 do país, escolhidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por meio do departamento Desporto Escolar, para sediar o evento.

A programação oferecerá três modalidades por sede e terá duração de 3h30 (das 8h30 às 12h). Em Volta Redonda, foram escolhidas Atletismo, Parabadminton e Parataekwondo – esporte estreante nas Paralimpíadas de Tóquio. Todas as práticas serão disputadas na Arena Esportiva, no bairro Voldac.

Protocolos contra a Covid-19

Durante a realização do festival, os participantes deverão utilizar máscara e seguir todos os protocolos de higiene e prevenção à Covid-19 orientados pelas autoridades sanitárias. Fotos: divulgação Secom/PMVR.