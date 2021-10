Uma carreta tombou na manhã desta segunda-feira, por volta das 8h15min, no km 224, da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e verificou que a carreta estava carregada com biscoitos. A PRF permaneceu no local para evitar o saque da carga. O trânsito fluiu pela faixa da esquerda, gerando lentidão no trânsito. O motorista não ficou ferido.