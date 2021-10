Novo prédio do CRAS em Porto Real passa por vistoria técnica

Unidade no bairro Freitas Soares está na preparação final para ser inaugurada

Uma comissão, liderada pelo secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva (Silvinho), e composta pela equipe da engenharia da secretaria e pelo coordenador do CRAS Fátima, Jackson Alves, realizou durante a última semana, uma vistoria técnica no novo prédio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do bairro Freitas Soares.

O novo prédio, que fica localizado na Avenida das Indústrias, receberá a equipe que atualmente trabalha no CRAS Fátima. “O prédio tem uma estrutura incrível, mas ainda há alguns detalhes que precisamos acertar. Após essa visita enviaremos um relatório à empresa para que tudo seja acertado o mais rápido possível e a equipe possa atuar aqui”, analisou o secretário Silvinho.

O prefeito Alexandre Serfiotis, reforçou que com a mudança da estrutura o CRAS ficará mais centralizado e terá uma localização melhor para os bairros: Fátima, Freitas Soares, São José e Jardim das Acácias. “Além disso, a previsão é que no prédio antigo seja aberta a Casa do Trabalhador, sendo uma extensão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico”, explicou o prefeito Alexandre Serfiotis.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, Valéria Sá, o novo prédio contará com a seguinte estrutura: recepção, sala de atendimento do CADúnico, sala multiuso, 2 salas de atendimento técnico, 1 sala de coordenação, banheiros com acessibilidade e almoxarifado.

“Entre outras ações, os munícipes receberão na nova unidade diversos atendimentos, como do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, além do serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos”, finalizou Jackson, coordenador do CRAS.