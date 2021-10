Polícia Militar apreende drogas em Quatis

Policiais militares receberam denúncias na noite de domingo, por volta das 18h30min, sobre suspeitos que estariam armados e traficando na Rua Genésio Leite, no bairro Nossa Senhora do Rosário, em Quatis.

Os agentes foram até o local e durante aproximação os suspeitos tentaram fugir em uma moto Honda CG (preta). Os agentes foram até o local e viram um homem numa casa com um revólver em punho. Os agentes ordenou que o suspeito largasse a arma e abrisse a porta. O suspeito tentou fugir pelo telhado, mas foi impedido dos agentes que cercaram a residência.

Dentro do imóvel, o suspeito recebeu voz de prisão. No local foi encontrado um revólver calibre 38 (Rossi), com numeração suprimida, com cinco munições intactas. Foram apreendidos também46 pinos de cocaína, dois celulares e R$17.

Com ferimentos ao tentar pular do telhado, o suspeito foi levado ao Hospital de Porto Real. Depois do atendimento no hospital, o suspeito em companhia do outro foi levado para a Delegacia de Polícia, de Porto Real, onde permaneceu preso.