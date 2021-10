Polícia Militar recupera moto furtada no bairro Retiro

Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar recuperaram nesta segunda-feira, por volta das 10h20min, uma moto Sundown Max 125 SE Azul, na Rua Tupi, em frente ao número 183, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

O dono da moto entrou em contato com o Ciosp, informando que sua moto que havia sido furtada no dia 19 de outubro deste ano, estava estacionada no Retiro. Os policiais militares se deslocaram para o local e recuperaram a moto do rapaz.

Os policiais foram até a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde foi feito o boletim de recuperação de veículo.