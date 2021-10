Policiais militares foram acionados nesta segunda-feira, dia 25, para atender um chamado sobre violência doméstica, na Rua Robert Edward Mac Gregor, no bairro São Francisco, em Valença. No endereço, os PMs fizeram contato com uma mulher de 36 anos, que informou que seu companheiro de 44 anos, após fazer uso de entorpecentes, ficou muito agressivo dentro de casa e que a ameaçou com uma faca, como também a seus filhos.

A agressão foi impedida pelos filhos menores que estavam na residência. Diante do exposto, as partes foram conduzidas para 91ª Delegacia de Polícia. Após a apreciação dos fatos pelo delegado Carlos César, foi determinada a prisão em flagrante do acusado que ficou preso à disposição da Justiça. Sandro Barra/Jornal Valença.