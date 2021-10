Governo Municipal retomou obrigações como salários pagos no mesmo mês, e vem investindo em benefícios para categoria

O Dia do Servidor Público, celebrado na próxima quinta-feira, dia 28, foi antecipado para esta segunda-feira (25), em Volta Redonda, dia de folga para os servidores. E o funcionalismo da prefeitura é uma das prioridades da administração municipal. Desde o início da atual gestão do prefeito Antonio Francisco Neto, o Governo Municipal já conseguiu recuperar diversas conquistas dos servidores, como salário em dia e pago no mesmo mês trabalhado.

A prefeitura já pagou mais de R$ 320 milhões ao funcionalismo neste ano, sendo quase R$ 50 milhões referentes a vencimentos do ano passado, segundo dados da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF).

“Pagar em dia é uma obrigação da prefeitura e voltamos a pagar no fim de cada mês, como era antigamente e em respeito ao funcionalismo. Sempre deixei claro que os servidores são prioridade em nosso governo e graças a eles temos conseguido oferecer um serviço público melhor a cada dia”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Os servidores também já receberam a antecipação da primeira parcela do 13º salário, com recursos gerados pela venda da folha de pagamento ao Banco Itaú por cerca de R$ 40 milhões, mostrando que o Governo Municipal está retomando a credibilidade junto às instituições. Os professores da ativa conquistaram ainda o abono de R$ 5 mil por matrícula, com verba do Fundeb (Fundo Nacional da Educação Básica).

E para garantir o cumprimento dessas obrigações, a prefeitura tem concentrado esforços para reduzir custos e ampliar a arrecadação, além de estabelecer parcerias que estão permitindo melhorar a cada dia a situação financeira do município e honrar com os salários dos servidores, assim como outros compromissos.

“É um trabalho constante de acerto nas contas para cumprir o compromisso de pagar em dia nosso funcionalismo”, destacou o secretário municipal de Fazenda, Erik Higino, ressaltando que graças à parceria com o Governo do Estado, que destinou recursos para a área da Saúde, a prefeitura tem conseguido pagar os salários dos servidores.

O secretário municipal de Administração, Cláudio Franco, também ressaltou o trabalho de reestruturação da prefeitura para melhor atender aos funcionários públicos.

“Fizemos o recadastramento dos servidores de forma online, voltamos com o Departamento de Recursos Humanos para o antigo endereço, melhor para atender ao funcionalismo, implantamos a plataforma de requerimentos online na Sala do Servidor, entre outras ações. Todos os dias, trabalhamos para modernizar a estrutura oferecida aos funcionários e oferecer cada vez mais benefícios”, explicou Franco. Foto: Arquivo Secom/PMVR