PRF prende suspeitos com 120 quilos de cocaína na Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na madrugada desta segunda-feira, dois suspeitos que estavam em um Honda/ HR/V (branco) durante Operação Égide, em Resende. Os suspeitos tentaram fugir da fiscalização, mas foram impedidos.

Ao serem abordados, os suspeitos relevaram transportar 120 quilos de maconha proveniente de São Paulo (SP) com destino à Vitória (ES) e que receberiam R$ 5 mil pelo serviço.

Os dois suspeitos, que não possuem antecedentes criminais, o veículo e a droga apreendida foram encaminhados à autoridade policial em Resende (RJ). Os dois deverão responder pelo crime de tráfico de droga, que tem pena de reclusão entre 5 (cinco) a 15 (quinze) anos. A droga após periciada devera ser incinerada.

A Operação Égide, iniciada em 1º de outubro de 2021, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais fluminenses. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. As ações terão como principais objetivos o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e também ao tráfico de drogas e armas.