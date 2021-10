Mais de 3 mil cães e gatos foram vacinados durante a campanha

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Sanitária de Porto Real, realizou no sábado, 23, na Rua João de Barcelos, no bairro Parque Mariana, a última etapa da campanha de vacinação antirrábica, tendo passado pelos bairros da cidade em datas e horários distintos.

Segundo a Coordenadora da Vigilância Sanitária, Cássia Pitasse, no encerramento feito no bairro, foram vacinados 168 cães e 17 gatos. Já durante toda a campanha, que começou em setembro passado, foram imunizados 2758 cães e 418 gatos.

Cássia destacou que é muito importante que os animais tenham recebido a vacina para estarem protegidos, visto que a raiva animal pode levar a óbito o animal de estimação da família. “Além da tristeza da perda de um animal, há também o risco para a saúde das pessoas, pois a raiva é uma doença que pode ser transmitida de animais para humanos” – concluiu Cássia.