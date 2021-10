Uma carreta carregada com arroz tombou na manhã desta terça-feira, por volta das 6h20min, no km 224, da Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, sentido Rio de Janeiro, no bairro Caiçara, em Piraí.

Segundo informações do local, o congestionamento chega a quatro quilômetros. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que parte da carga foi saqueada. A pista de subida passou a operar em mão dupla. Fotos: Reprodução TV Globo