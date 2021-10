Família de Barra Mansa procura por homem desaparecido

Uma família de Barra Mansa registrou no fim da manhã desta terça-feira (26) o desaparecimento de Maxwel Deivit da Silveira, de 29 anos. Segundo o irmão, Maxwel não é visto desde a manhã do último sábado (23), quando saiu de sua casa na Rua Maria das Graças, no bairro Boa Vista. Ele teria ido em Volta Redonda, cidade vizinha, mas desde então não se tem mais informações sobre o seu paradeiro.

De acordo com o irmão, Maxwel saiu por volta das 8 horas da manhã daquele dia, no Prisma KWL-6J31. O irmão informou no boletim de ocorrência que populares disseram a ele que viram Maxwel saindo de um sítio no bairro Santa Rita do Zarur. Porém, de acordo com o irmão, a última vez que Maxwel olhou o celular foi no dia 23.

O irmão informou também que Maxwel não toma remédios, não é portador de nenhuma doença e nunca saiu sem avisar. O desaparecimento de Maxwel foi registrado na delegacia de Volta Redonda. Qualquer informação sobre o paradeiro dele pode ser passada ao 190 da Polícia Militar.