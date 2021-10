Gostosuras ou Travessuras?

No Clubinho do Sider, tem os dois! Halloween com caça aos doces reúne crianças de todas as idades

A data mais doce e horripilante do ano está chegando e as crianças poderão comemorar com muita brincadeira e diversão!

O Sider Shopping promove no dia 30 e 31 de outubro, sábado e domingo, nos horários de 15h, 16h30 e 18h, uma divertida ação de Halloween, com busca de gostosuras pelas lojas.

A concentração para a brincadeira acontece no 2º Piso, em frente a Polishop. Cada criança vai ganhar um cestinho de abóbora para buscar seus doces pelas lojas. O evento é gratuito e as vagas são limitadas e as inscrições acontecem pelo Sympla a partir do dia 29/10. Vista sua fantasia mais assustadora e participe! Mais informações no site: www.sidershopping.com.br

Serviço:

Halloween no Sider Shopping

Data: 30 e 31/10/21 – sábado e domingo

Horários: 15h, 16h30 e 18h

Local da concentração: 2º Piso, em frente a Polishop.

Evento gratuito

Vagas limitadas

Inscrições a partir do dia 29/10 pelo Sympla (encurtador.com.br/pwKL1)