Menor é flagrado com drogas no bairro Cidade Alegria

Um menor, de 17 anos, foi flagrado no final da manhã de segunda-feira, com drogas na Rua Licino Cardoso, no bairro Cidade Alegria, em Resende. Policiais militares estavam em patrulhamento quando foram avisados por populares que havia um suspeito de camisa branca e bermuda preta, traficando e escondendo drogas em uma moita em frente a uma quadra.

Os agentes abordaram o suspeito e localizaram uma bolsa escondida numa moita de capim com 21 tabletes de maconha e 19 frascos contendo líquido transparente e pedaços de pano. O menor foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas.