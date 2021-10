Miguel Pereira comemora 66 anos com inauguração

Deputado federal Delegado Antonio Furtado participou das comemorações pelo aniversário da cidade

Para comemorar os 66 anos de Miguel Pereira, a data foi marcada por inaugurações e eventos pela cidade. O deputado federal Delegado Antonio Furtado participou das festividades que aconteceram ontem (25/10), entre elas, a inauguração da Loja Cem, do Espaço do Artesão, do Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA) e do Núcleo de Atendimento às Pessoas Vítimas de Intolerância Religiosa (Navir).

– Comemorar aniversário é bom, ainda mais quando vem cheio de presentes para a população, com geração de empregos. Nós, como parlamentares, queremos ajudar sempre. É dessa forma, com parceria e olho no olho, com pé no chão. Nada acontece por acaso. O que está sendo colhido agora é fruto de anos de trabalho. A gestão do prefeito André Português e toda sua equipe são dignas de parabéns – afirmou o deputado federal delegado Antonio Furtado.

Sempre atento às necessidades das cidades do Estado, o deputado federal Delegado Antonio Furtado não tem agido diferente com o município de Miguel Pereira. Foram enviados R$630 mil em emendas para investimentos nas áreas de saúde e educação, com a reforma de duas escolas municipais.

– Tudo que pode fazer pela cidade, o deputado Furtado faz. Sempre me recebe e acompanha nas agendas de Brasília e também coloca recursos para fazermos ainda mais pela cidade. Tenho que deixar registrado a minha gratidão e o meu reconhecimento – agradeceu o prefeito André Português.

