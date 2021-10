Moto fica espremida entre carretas na Serra das Araras

O condutor de uma moto teve apenas pequenos ferimentos num engavetamento ocorrido no final da manhã desta terça-feira, por volta das 11 horas, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

A moto que seguia entre as duas carretas no sentido Rio de Janeiro, quando o trânsito parou devido a um acidente ocorrido no início da manhã desta terça-feira. A carreta que seguia atrás da moto não conseguiu parar e imprensou o veículo contra a outra carreta.

O motoqueiro teve apenas ferimentos em uma das mãos. Ele foi socorrido pela equipe médica da NovaDutra e liberado no local. Os motoristas das carretas não ficaram feridos.