Operação Égide: PRF apreende várias armas de fogo

O fato ocorreu em Seropédica

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo modelo Gol, durante Operação Égide, na madrugada desta terça-feira, dia 26, na altura do KM-207 da BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), em Seropédica (RJ). Durante fiscalização no veículo, foram encontrados armamentos que possivelmente seriam usados nos atos criminosos que assombram o Rio de Janeiro. As autoridades encontraram: quatro fuzis, 15 pistolas e diversos carregadores escondidos no interior do veículo.

O condutor, do sexo masculino, possui várias passagens pela polícia. O suspeito, o veículo e o material apreendido serão encaminhados para a Polícia Judiciária Federal, localizada na Praça Mauá.

A Operação Égide, iniciada em 1º de outubro de 2021, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais fluminenses. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. As ações terão como principais objetivos o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e também ao tráfico de drogas e armas.