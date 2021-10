Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar apreenderam na tarde desta segunda-feira, dois menores suspeitos de tráfico de drogas, no Beco das Cobras, na Rua Teresópolis, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

Com os suspeitos foram apreendidos 199 pinos de cocaína, 40 trouxinhas de maconha, um rádio de comunicação com a bateria e R$ 78. Segundo os agentes, um maior de idade estava adquirindo entorpecente. Ele também foi levado à delegacia, na condição de testemunha. Foto: Polícia Militar