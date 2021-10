Polícia Militar apreende drogas no bairro Jardim Belmonte

Agentes do 28º BPM apreenderam na tarde desta terça-feira, várias drogas numa ação no bairro Jardim Belmonte, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. Foram apreendidos 639 pinos de cocaína, 96 tiras de maconha e outras 41 tiras de skank – um tipo mais puro do mesmo entorpecente.

Segundo os policiais, as drogas estavam dentro de uma mochila, abandonada por traficantes dentro de um terreno particular que, há poucos meses, estava ocupado por famílias sem teto.

