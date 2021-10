Polícia Militar apreende espingarda em Paraíba do Sul

Policiais militares receberam uma informação de um motociclista na noite de segunda-feira, que havia visto um homem armado com uma espingarda nas proximidades de um galpão, na Estrada Leonel Brizola, no bairro Barrinha, em Paraíba do Sul.

Os agentes foram até o local e o suspeito fugiu por uma das margens do Rio Paraíba do Sul, quando percebeu a presença da viatura policial. A espingarda calibre 16 com quatro cartuchos foi apreendida e levada para a Delegacia de Polícia, da cidade. Foto: Polícia Militar