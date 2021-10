Em comemoração ao seu aniversário de 32 anos, o Sider Shopping trará muita música para seus clientes neste sábado, dia 30, no horário das 17h às 20h, com show da banda Levada do Samba, na praça de alimentação. Muito pagode para alegrar e comemorar a data em clima de alegria. “Durante esse tempo muita coisa aconteceu, o Sider Shopping mudou muito. O que nunca mudou foi a nossa vontade de oferecer sempre o melhor para nossos clientes. Nesses 32 anos trouxemos grandes marcas, algumas delas fazem parte da nossa história desde o início e comemoramos hoje também essas parcerias. Nos últimos anos, mesmo com as dificuldades mais recentes, inauguramos lojas de grande relevância nacional, sempre pensando em oferecer um shopping mais completo para nossos clientes, promovendo uma experiência que vai além da compra. Certamente o Sider Shopping, neste novo ciclo que se inicia, terá muitas novidades e seguirá escrevendo a sua história junto com cada cliente, proporcionando boas lembranças para os moradores de Volta Redonda e da região Sul Fluminense”, garantiu a coordenadora de marketing, Patrícia Macedo.

O Sider é o primeiro shopping do sul do estado do Rio de Janeiro e está localizado, estrategicamente, no principal eixo de tráfego de Volta Redonda e ao lado de um dos principais corredores comerciais da região. Além disso, o Sider Shopping está comprometido com a segurança de seus clientes e mantém medidas como higienização constante dos locais, e disponibiliza em todos os andares álcool gel para seus clientes.