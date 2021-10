Resultado será publicado nesta quarta-feira (27), no site da Prefeitura de Volta Redonda; matrículas poderão ser feitas nos dias 28 e 29 deste mês

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), divulga nesta quarta-feira, dia 27, o resultado do processo seletivo para ingresso de vagas remanescentes do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), o resultado estará disponível no site: www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopúblico. As matrículas dos alunos classificados serão realizadas no IFRJ – campus Volta Redonda, nos dias 28 e 29 de outubro.

O processo seletivo foi realizado no último domingo, dia 24, para os cursos integrados em Automação Industrial, Técnico Concomitante em Eletrotécnica e Técnico Subsequente em Metrologia. A seleção dos candidatos às vagas do curso Técnico Integrado em Automação Industrial aconteceu por meio da realização de prova presencial em 18 escolas da Rede Municipal de Educação (SME e Fevre). O processo ocorreu respeitando aos protocolos necessários para prevenção da Covid-19.

A seleção dos candidatos para as 68 vagas para os cursos de Técnico Concomitante em Eletrotécnica e Subsequente em Metrologia ocorreu por meio de Sorteio Público Eletrônico que foi transmitido pelo Canal do Youtube, por meio do link: https://youtu.be/tlknBcjgFmk

O sorteio foi gravado e os candidatos podem ter acesso direto ao resultado acessando o link do Youtube. O Processo Seletivo foi de responsabilidade do Departamento de Concursos da Fevre, especializado na realização de concursos há 35 anos. A diretora pedagógica da SME e da Fevre, Valéria Augusta Coelho, enalteceu o envolvimento das equipes no processo seletivo.

“Nossos alunos são protagonistas de suas histórias, somos os semeadores e essa parceria contribui para a colheita e sucesso dos mesmos, abrindo janelas de possibilidades futuras, para que essa geração adentre o mundo do trabalho com formação de qualidade, através de uma instituição de referência no processo de formação profissional de cidadãos”, disse.

O diretor geral do IFRJ – campus Volta Redonda, André Augusto Isnard, parabenizou a Fevre pela excelente conduta do processo seletivo para as vagas remanescentes. Argumentou ainda que o acordo de Cooperação Técnica entre o IFRJ e a Prefeitura Municipal de Volta Redonda é uma parceria que certamente trará muitos frutos positivos para a Educação Pública.

“Desta forma, a união de esforços de instituições públicas é uma prática relevante, principalmente em momentos de escassez de recursos financeiros para áreas primordiais como educação, ciência e tecnologia. A realização deste concurso é um exemplo dessas possibilidades, pois permitirá aos munícipes uma formação com qualidade técnica reconhecida nacionalmente e gratuita. Oportunizando ao cidadão a inserção no mundo do trabalho com formação qualificada”, comentou.

A diretora-presidente da Fevre, Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, a Tetê, ressaltou que a realização deste processo seletivo é mais um resultado das ações que a SME/Fevre, através de parcerias com outras secretarias municipais e demais instituições, vêm buscando para o fortalecimento da educação pública.