CRAS Fátima recebe atividades recreativas e roda de Conversas

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH), segue realizando as atividades do mês de agosto através dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Na última segunda, 25, as atividades aconteceram no CRAS Fátima, onde as equipes preparam em referência ao mês da criança uma palestra sobre pensão alimentícia e uma área kids com brinquedos e atividades recreativas.

Além disso, os alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Vem Dançar Comigo, realizaram uma apresentação de danças urbanas na Unidade. “Nosso objetivo é fazer uma integração entre todos os serviços de Assistência Social. Isso também se reflete nas campanhas de cada mês, onde abordamos os temas junto à população”, explicou a secretária de Assistência Social, Valéria Sá.

O coordenador do Cras Fátima, Jackson Alves, e o diretor de Programas Sociais, Jadson Teixeira, estiveram presentes no evento. A SMASDHH reforçou que na próxima quarta, 27, as mesmas atividades serão realizadas no CRAS Novo Horizonte, a partir das 9h, confira:

– Das 9h às 14h: atividades recreativas e oficinas infantis;

– às 9h: Roda de Conversa com o Conselho Tutelar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;

– às 14h: Roda de Conversa sobre direito à pensão alimentícia, com a advogada Drª Franciainne Renata Mota Correa.

Foto: Regiane Real