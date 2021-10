Polícia Civil realiza “Operação Alcatéia”

Policiais civis, sob o comando do delegado Edézio Ramos, desencadearam na manhã desta quarta-feira, a “Operação Alcatéia” que tem como objetivo cumprir mandados de prisão e buscas e apreensão, nas cidades do Sul Fluminense (Barra Mansa, Resende e Volta Redonda).

A operação está contando com policiais civis de várias delegacias do Estado do Rio. Segundo o delegado Edézio Ramos, essa organização criminosa tem um braço e ramificação com criminosos da Favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Conseguimos junto ao Judiciário os mandados de prisão e busca e apreensão. Conseguimos identificar o modo de atuação dessa organização e seus integrantes”, disse o delegado.

A operação segue e segundo adiantou o delegado, foram apreendidas armas e farta quantidade de drogas que estão sendo contabilizadas. Parte das drogas foi encontrada enterrada do lado de fora da casa de um dos suspeitos. O delegado relatou ainda que 116 policiais participam da operação. São 33 mandados de prisão e de busca e apreensão. Até o momento 21 suspeitos foram presos.