Prefeitura conclui primeira etapa do projeto de iluminação de LED

Foram instaladas mais de 2 mil lâmpadas de LED; próxima fase vai priorizar vias de grande fluxo de veículos e pedestres

A Prefeitura de Volta Redonda concluiu a primeira etapa da implantação de lâmpadas de LED na cidade, substituindo as de vapor de sódio e metálicas (amarelas) nos principais centros comerciais. No total foram instaladas mais de 2.115 lâmpadas LED, que vão garantir uma economia de mais de R$ 88 mil mensais aos cofres do Governo Municipal, além de maior luminosidade e aumento da sensação de segurança.

A nova iluminação já chegou às principais vias da Vila Santa Cecília – incluindo o chafariz e a Praça Brasil; a Avenida Amaral Peixoto e transversais, no Centro; nas Avenidas Antônio de Almeida e Sávio Gama, no Retiro; Avenidas Paulo de Frontin, Lucas Evangelista e 7 de Setembro, no Aterrado; e Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, no trecho entre o bairro Niterói e a entrada do Belmonte.

A próxima etapa vai contemplar, inicialmente, as vias de grande fluxo de veículos e pedestres, avançando em seguida para o interior dos bairros. O objetivo é atender 27 mil pontos da cidade com o projeto.

O prefeito Antonio Francisco Neto lembrou que as lâmpadas que estão sendo substituídas são direcionadas para atender as regiões mais carentes de iluminação nos bairros, enquanto os modelos de LED não chegam nesses locais.

“A parceria com o Governo do Estado é fundamental para essa recuperação da nossa cidade e a iluminação pública, importante para a segurança, qualidade de vida, está na lista de investimentos frutos dessa parceria. Já avançamos e continuaremos até atender da melhor forma possível toda a população de Volta Redonda”, ressaltou Neto.