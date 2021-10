Morre sargento atacado por bandidos em Benfica

O sargento PM Jamilton Machado de Assis, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, morreu, nesta quinta-feira, no Hospital Getúlio Vargas, na Penha.

O policial foi vítima de um ataque de criminosos não identificados, nesta quarta-feira, quando o veículo passava por um viaduto em Benfica, na Zona Norte do Rio.

Jamilton foi socorrido inicialmente na Unidade de Pronto Atendimento de Manguinhos e depois foi transferido para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Horas após passar por uma cirurgia, o policial não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, o sargento é o 47º policial militar assassinado desde o inicio do ano.