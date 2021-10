Compromisso foi assumido após dia de conversa com representantes das entidades Anasp, Apab e Cref, todas ligadas ao esporte

A prática esportiva é considerada uma grande aliada da segurança pública. Estudos realizados pela Organização das Nações Unidas (ONU) apontam que localidades que possuem programas de apoio ao esporte para crianças e adolescentes registram uma diminuição de 30% nos índices de criminalidade. Razão pela qual tem feito o deputado federal Delegado Antonio Furtado buscar incentivos financeiros para atletas e a aprovação de um novo Projeto de Lei para regulamentar a profissão de Educador Físico, após o antigo ser considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

– Esporte é vida, é saúde. Vamos investir sempre no esporte para tirar os nossos jovens da rua, da droga e de uma série de crimes que acabam acontecendo em todo o Brasil. É muito importante que o Brasil seja representando em competições esportivas. Com a contribuição da bancada do Rio de Janeiro aos atletas, não tenho dúvidas que mais medalhas virão – afirmou o deputado federal delegado Antonio Furtado.

A necessidade de destinação de recursos e a possiblidade de envolver os parlamentares da bancada do Rio de Janeiro veio depois da reunião entre o deputado delegado Antonio Furtado com a Ana Souto, presidente da Associação Nacional de Atletas da Segurança Pública (Anasp), e com o Robson Castro, presidente da Associação de Pais e Amigos do Basquete (Apab), em Brasília, na tarde de ontem (27/10).

– Eu quero agradecer a disponibilidade de nos receber. Com o apoio do deputado Furtado e da bancada do Rio de Janeiro teremos condições de levar nosso projeto para a frente. Teremos condições de ajudar cerca de 270 atletas a participarem em competições envolvendo Corpo de Bombeiros, policiais e também de master – explicou Ana Souto, presidente da Associação Nacional de Atletas da Segurança Pública (Anasp).

Valorizar o profissional de educação física é outro fator destacado pelo Deputado Federal Delegado Antonio Furtado. Em reunião com o Thiago Medeiros, representante do Conselho Regional de Educação Física (Cref 1- RJ), se comprometeu a buscar apoio para a aprovação do Projeto de Lei para regulamentar a profissão. A legislação vigente sobre o educador físico foi considerada inconstitucional pelo STF por conter vício de iniciativa no PL 330/1995 que originou a Lei. Problema que pode ser corrigido com a aprovação do novo projeto enviado pelo Presidente da República e já tramita na Câmara.

– Tenho certeza que esse projeto será aprovado com a ajuda do deputado. Resolvendo esse problema da inconstitucionalidade, serão 600 mil profissionais de educação física de todo o Brasil beneficiados – agradeceu o apoio Thiago Medeiros, representante do Conselho Regional de Educação Física (Cref 1- RJ).

