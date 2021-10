Acidente envolve caminhão, carreta e carro, em Porto Real

Um acidente ocorrido na noite de quarta-feira, por volta das 19 horas envolveu uma carreta, um caminhão e um carro, no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. A colisão foi traseira entre um caminhão e uma carreta. Na colisão o automóvel foi atingido pelo caminhão. Segundo os condutores, chovia moto no momento do acidente e houve retenção no trânsito obrigando o motorista da carreta diminuir a velocidade. O caminhão não conseguiu parar e bateu na traseira da carreta.

Os ocupantes do Onix (Chevrolet) não ficaram feridos. O condutor do caminhão, de 40 anos seu ajudante de 21 anos, foram socorridos com ferimentos leves e levados para o Hospital de Emergência, em Resende.

A pista ficou com as faixas esquerda e direita interditadas até a retirada dos veículos, tendo o trânsito fluído pelo acostamento, o que causou um congestionamento de mais de três quilômetros, no sentido São Paulo.