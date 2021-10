Uma careta deu um “L”, na noite de quarta-feira, por volta das 21h40min, no km 290, da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Policiais rodoviários federais (PRF) estiveram no local e constataram que a carreta estava em “L”, na mureta central da rodovia e seu condutor não tinha sofrido ferimentos.

A PRF acionou o resgate (guincho) da NovaDutra para retirar a carreta do local. No momento do acidente chovia no local.