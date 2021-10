Carretas colidem na Dutra, no distrito de Floriano

Um acidente ocorreu na tarde de quarta-feira, por volta das 15h30min, na altura do km 288, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a colisão foi traseira envolvendo duas carretas. Os dois condutores saíram ilesos do acidente. Eles foram orientados a preencher o DAT (Declaração de Acidente de Trânsito) pela internet.

Ao checar a documentação, os policiais rodoviários federais constataram que estavam com os exames toxicológicos vencidos há mais de 30 dias. Cada condutor foi multado em R$957,70 pela inflação.