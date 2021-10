Um veículo I/JAC J3 Turin, com placa de Nova Iguaçu (RJ), da escolta armada, bateu na manhã desta quinta-feira, por volta das 7 horas, no Km 328 da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Engenheiro Passos, em Resende.

O condutor do veículo perdeu o controle de direção e bateu contra a mureta. Os dois ocupantes do veículo saíram ilesos. Como não houve vítimas no acidente, os agentes recomendaram ao preenchimento do DAT (Declaração de Acidente de Trânsito), pela internet.