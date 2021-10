Feira Livre de Volta Redonda retorna ao formato original

A Prefeitura de Volta Redonda convidou uma comissão de feirantes para conversar sobre o retorno do formato original da Feira Livre nos finais de semana. No sábado, na Rua Vereador Luís da Fonseca Guimarães, paralela à Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado; e no domingo, na Rua 14, na Vila Santa Cecília.

A medida, que atende um pedido dos feirantes do município, foi anunciada pelo secretário de Fazenda, Erik Higino, na tarde desta quarta-feira, 27, no auditório da prefeitura. A decisão foi tomada após uma reunião de avaliação do quadro epidemiológico da cidade, com participação do Ministério Público.

“Por conta da flexibilização do comércio em geral e da queda nos números de internação e morte por Covid-19, decidimos retomar o formato original da Feira Livre aos sábados e domingos imediatamente. Porém, durante conversa com os feirantes, ficou definido que a mudança ocorrerá no fim de semana pós feriado pelo Dia de Finados, dias 06 e 7 de novembro”, disse o secretário, acrescentando que haverá fiscalização da Secretaria de Fazenda e da Guarda Municipal.

Ele ressaltou que todas as decisões são tomadas de maneira técnica e científica. “O prefeito não permite que política se misture com decisões sobre a pandemia”, afirmou Erik Higino.

Secom/PMVR com foto de divulgação