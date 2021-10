Fortes chuvas causam problemas em Resende

A chuva forte que atingiu a Região das Agulhas Negras entre a tarde da quarta (27) e a madrugada desta quinta-feira (28), causando vários transtornos em Resende, causa reflexos também em Barra Mansa e Volta Redonda. O Rio Paraíba do Sul subiu consideravelmente nesta manhã, alagando casas da Rua Beira-Rio, na Vista Alegre, em Barra Mansa. Também na cidade, um trecho da Avenida Argemiro de Paula Coutinho, próximo ao Fórum, está alagado. A água também se aproxima das casas localizadas na parte mais baixa do bairro Roberto Silveira.

Segundo moradores, o nível do rio começou a subir ainda de madrugada. Até o momento, no entanto, não havia informações sobre qualquer família desalojada.

A cheia também provocou o alagamento da passagem sob a Ponte Pequetito Amorim, que liga dos bairros Aterrado e Niterói, e também sob a Ponte Presidente Médici, que liga o Aterrado ao Aero Clube, em Volta Redonda. Foram colocados cones para impedir o tráfego de veículos no trecho.

Após a publicação desta nota, a Defesa Civil de Volta Redonda informou que está de prontidão para atender qualquer ocorrência. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Rubens Siqueira, o Rio Paraíba do Sul estava com 1,96 acima do nível normal no início da manhã.

“Esse volume é consequência da chuva de mais de 100 ml que caiu no município de Resende no dia anterior, e leva cerca de oito horas para chegar em Volta Redonda”, explicou Rubens.

Segundo Rubens, foi necessária a interdição das pistas que passam por baixo das pontes Pequetito Amorim e Presidente Médici, no Aterrado. O coordenador ressaltou ainda que a represa de Furnas opera com 40% da capacidade e o escoamento da água em Volta Redonda segue normal.

De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de chuva fraca a moderada para o feriado prolongado de Finados, entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro. (Fotos de leitores) Por: Fernando Pedrosa

Atualizada às 10h10min